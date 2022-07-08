半導體檢測廠閎康(3587)6月合併營收為3.2億元，月增14.66%，大陸上海全面解封，閎康部分遞延營收可望逐月回補，閎康表示，受惠於中國大陸市場積極提升半導體自主化及日本半導體產業持續復甦，海外客戶研發開案量有增無減，目前在手訂單已看到2022年底，業績可望持續成長。

閎康為檢測分析龍頭廠，長期布局技術及設備，儘管部份電子產業受到通膨及調整庫存影響，業績展望偏向保守，然而閎康的業務與消費端無直接關係，而是跟新產品和新製程開發相關，隨著大陸上海全面解封復工，閎康6月合併營收回升到3.2億元，月增14.66%，年成長13.45%，累計第2季合併營收為8.9億元，季減0.49%，累計上半年合併營收為17.83億元，年成長15.7%。

閎康表示，由於日前上海實驗室受到封城影響，因此導致部份營收遞延認列，後續將逐月回補。

近年來，汽車電動化及電子化已成為全球市場主流，車用電子大量使用第三代半導體，中國大陸客戶由於半導體自主化的策略帶動，企圖在第三代半導體彎道超車，研發項目並無受到影響，閎康的分析服務扮演加速研發的角色，更是在客戶所在的地區，及時協助客戶，解決各種可能發生的研發瓶頸。

全球智慧城市潛在商機亦相當龐大，根據IDC報告指出，中國大陸智慧城市市場支出規模預計在2023年達到400億美元，主要投入項目包含可持續的基礎建設，數據驅動的治理方案以及數位化管理；另外，根據國際調研機構GII調查，由於IT的整合、現代化的發展以及全球寬頻連接的強化，全球智慧城市的市場規模在2021年～2025年間，預測將成長到1519億9000萬美元，以19.43%的年複合成長率快速增長，可預期閎康的業績亦將隨著IOT產業的蓬勃發展成長。

受惠於中國大陸市場積極提升半導體自主化及日本半導體產業持續復甦，海外客戶研發開案量有增無減，其中汽車電子及智慧城市等相關應用正蓬勃發展，閎康成長動能強勁，閎康表示，目前在手訂單已看到2022年底，主要來自海外客戶的訂單，以業務別而言，主要集中在材料分析(MA)，閎康已藉由技術能量及產能佈局建立起高進入門檻，隨著半導體產業重要性與日俱增，閎康業績亦將伴隨全球半導體相關產品研發開案量持續成長。