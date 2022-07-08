中方空軍發布的《天空之上》宣傳片曾出現疑似轟-20模型

航空工業試飛中心黨委書記葛和平說，中國正打算試飛一款具重大戰略意義、歷史意義的飛機。

據中方官媒《環球時報》7日報導，葛和平是在周二舉行的航空工業試飛中心「黨員先鋒隊」交授旗儀式暨某重點型號動員會中發表了相關談話。

而據《人民日報》旗下微信公眾號「俠客島」周三報導，葛和平對這款飛機向全體參試人員發出動員令，強調了它研製的重大戰略與歷史意義，並要求參與研製的黨員幹部和職工要始終站在政治高度，充分認識堅決完成相關任務的極端重要性。

然而，報導並未透露，這款飛機的名稱或性質。許多網民根據報導推測，它可能是轟-20戰略隱形轟炸機。有些人說，唯有戰略武器才具有報導中所謂的「重大戰略與歷史意義」。

中方空軍2021年1月在招飛宣傳片片尾，秀出一架被白色布幕覆蓋的下一代長程戰略隱形轟炸機。此外，中國航空工業集團（AVIC）2018年5月在宣傳片中，也以布幕覆蓋了輪廓類似的飛機，顯示它的設計類似美國的B-2轟炸機。

一位追蹤中國航空工業發展，但要求匿名的專家周四說，有鑑於這一切官方暗示，網民會推測它可能是轟-20是有道理的。不過，這也可能只是過度解讀。

專家說，無論是殲-15的電磁彈射航母艦載版，或是殲-35隱形艦載機也都有可能。他指出，這兩款戰機可望登上中國排水量達8萬噸，並確實具備戰略和歷史重要性的第3艘航母「福建」艦。