板橋永翠社宅樣品屋示意圖。（新北市城鄉局提供）

新北永和中正橋、板橋永翠、新店斯馨1號、新店斯馨2號、新店央北、土城明德社宅等6處青年社宅、共136戶，11日至29日進行聯合招租受理申請。

新北市城鄉局表示，市府在財政及土地資源限制下，積極推動社宅政策，透過政策制定及計畫執行方式，增加社宅供給，照顧市民居住需求。這次釋出容積獎勵回饋的社會住宅，是無償取得社宅資源，並有效降低社宅集中設置所帶來標籤化影響。

城鄉局長黃國峰表示，除了這次釋出4處49戶的容積獎勵回饋社宅外，明年還有5處共130戶即將完工，另有13處共327戶規畫興建中；市府也積極爭取國有土地都更分回做社會住宅，估計有42處約計655戶。

城鄉局說明，今年度新北市青年社宅的申請規定為年滿20歲以上或未滿20歲已婚的國民，並在新北設籍或就學就業。申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過132萬元、平均每人每月所得未超過 5萬5300元，符合以上資格者均可申請。申租相關文件請自至新北住都中心官網https://www.nthurc.org.tw查閱與下載。