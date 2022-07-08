光南大批發在1995年成立，至今開設27年，讓一名網友好奇光南屹立不搖的理由，究竟這間商場的賣點到底是什麼？貼文引起網友熱議，不少人看完直呼，文具絕對是光南最大的賣點，因為販售的款式眾多，價格有很低廉，吸引不少學生族去逛。

一名網友昨在PTT上發文說，早期以賣文具、唱片、電腦軟體和書起家的光南，如今幾乎沒有賣出了，店裡面充斥各著小家電，人型監視器（店員）仍會站在店家的各個角落，但不像過去那樣緊迫盯人了。

該網友鈄漏，光南店內販售的商品，偶爾會出現超級破盤價，甚至會比網購平台的價格還要更低，而現在光南也開始賣很多國外進口的零食。他也觀察到，光南仍就會請很多的店員，但卻很少聽到光南倒閉，大家覺得光南的賣點是什麼？

貼文引起網友討論，其中最多人點名「文具」是一個很大的賣點，因為在光南買文具真的很便宜，而且販售的款式與種類都很齊全。「什麼文具都賣又很便宜」、「 以前百樂鋼珠筆一支50元，那邊好像才賣35元」、「筆那區才是本體」、「都會去買原子筆」、「跟學生妹擠在一起挑原子筆」、「有些東西真的很便宜，文具類很齊全」。