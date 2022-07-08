澎湃新聞8日報導，「華為與陳春花教授無任何關係，華為不了解她，她也不可能了解華為。」「這些文章不是我寫的。華為僅為我的學術研究案例之一。」大陸電信巨頭華為和北京大學教授陳春花的聲明，撕開了大陸存在已久的盜版書產業頑疾。

大陸機械工業出版社6日發布聲明稱，近期，網路上有多篇誇大、演繹陳春花教授對華為解讀、評論的文章和視訊，這種用虛假資訊吸引流量、售賣盜版圖書的行為給陳春花教授、華為技術有限公司和機械工業出版社造成精神上的困擾、名譽上的傷害和經濟上的損失，對此類行為表示強烈譴責。

澎湃新聞報導，盜版書籍2.5元（人民幣，下同）進貨價10元售出。抖音、快手等短視訊、直播平台已成為盜版書商的新型溫床，滋生了盜版書產業鏈。

這些圖書的行銷方式通過虛構一些不存在的「名人名言」，製作成短視訊傳播，並和圖書捆綁銷售。而短視訊的主角，往往是知名作家或是商業巨頭。例如，杜撰張愛玲語錄「活得認真、笑得放肆、抬頭遇見的都是柔情」，亦或是杜撰某商業巨頭獲得成功是通過閱讀某本特定書籍。

一名出版行業人士透露，售賣盜版書的門檻極低，商家普遍不會僅開設一家店鋪銷售二手書，而是會通過矩陣號等形式，註冊5-10家店鋪同時售賣。保守估計，一家店鋪一個月賣出500本書，10家店鋪就能賣出5000本，許多盜版書店鋪年銷金額甚至能突破1000萬元。」

除此之外，隨著短視訊傳播興起，許多「薦書大V」也通過製作短視訊、推薦盜版書獲利。

大陸網文創作者「宇宙無敵水哥」表示，曾在短視訊平台上發現許多「薦書大V」推薦他創作的作品，但對方推薦的都是盜版平台，光明正大收費，書中頻繁出現缺章、亂碼，讓他十分氣憤。

某知名學術出版機構負責人指出，大陸流通的盜版書一般分兩種，一種是影印正版圖書，工藝和品質與正版圖書有很大差別。另一種和正版書完全一樣，源於廠家私自加印。

澎湃新聞報導，北京市中聞律師事務所律師盧義傑表示，盜版久治不絕背後主要有三點原因：一是現階段大眾消費水準、消費心理使然。二是監管不到位。三是維權成本高。

北京清華大學法學院副院長程嘯表示，當前一些盜版書商通過抖音、快手等自媒體平台售賣假書，大陸《民法典》規定互聯網平台負有監管責任。在追究侵權責任方面，平台無論在技術還是人力物力方面都強於被侵權的自然人，所以法律把相應的預防和制止侵權行為的義務給了平台方，平台有能力和義務去制止侵權行為發生。

澎湃新聞報導，抖音相關負責人稱，基於自身主動防控系統，已專項抽檢平台圖書商品，構建針對盜版的主動防控能力，並進一步主動清剿違規商家，配合執法部門打擊盜版侵權行為。去年舉報警方調查後凍結涉案資金有1100餘萬元，查扣盜版圖書十餘萬冊。