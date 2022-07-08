第三十一屆時報金犢獎國際競賽圓滿舉行，今年度攜手PChome網路家庭以電商節日「心禮節」為主題，推出行銷企劃獎，與同學一同翻轉電商新思維，讓網購不只是買東西而是從心滿足消費者。

榮獲金犢獎作品「八月心禮節，好個星期8!」，創作團隊為中原大學商設系洪祁榕、蔡尚倫、許卉汝、國貿系王耀君及財經法律系徐湘廷同學共同組成，透過同學間彼此不同的專業來完成本次的企劃案，發想出「送禮者有好心情，收禮者也有好心情的想法」結合各式各樣電商行銷方式，將八月節日行銷活動以星期8包裝成套，設計一連串行銷與促銷活動，更將八月的節日發揮得淋漓盡致，不斷強化PChome心禮節在顧客心中的印象及地位、刺激顧客八月期間的購物慾望，期望達到顧客每年都會記住並期待PChome心禮節的到來。

八月心禮節，好個星期8作品畫面。（圖／時報獎執委會提供）

PChome網路家庭副總經理林珊如專訪時表示，此作品帶出不同的想法，讓以往一星期的概念翻轉，創造出星期8，並將八月心禮節的概念融入，在原本的節日再加上祖父母節、流浪貓狗節、最後以愛自己的節日做出漂亮的收尾，完整的將8月心禮節的意念傳達。

金犢獎團隊合影(右起黃哲盛老師、徐湘廷、王耀君、蔡尚倫、洪祁榕、許卉汝。（圖／時報獎執委會提供）

指導老師黃哲盛接受專訪時提到，同學們從購物節的差異化著手，將最後一個星期8設計為送給自己的「愛自己吧!」這點是最有創意的地方，同時也是一個很棒的突破點，同學在行銷企劃中用設計的觀念去執行，讓整體企劃能因為視覺上的溝通更讓人印象深刻。得獎團隊則表示感謝金犢獎給予的肯定，將獲得金犢獎視為一個里程碑，在未來期許自己能產出更完美的行銷企劃案。