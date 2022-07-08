副總統賴清德副總統今以錄影方式為伊甸社會福利基金會「2022復健與藝術國際工作坊」開幕式致詞，他表示，期許繼續發揮更大的力量，與政府共同營造友善融合的社會環境，讓身心障礙者有更多機會與空間挑戰自我。

賴清德致詞指出，伊甸基金會積極透過議題倡導與社會教育宣導等方式，為身心障礙者的權利發聲，提升社會大眾對障礙者的認識，基金會夥伴40年來努力累積的成果，相信社會有目共睹，他特別在此獻上最真誠的感謝與肯定。

他說，目前全國身心障礙者已經超過120萬人，占總人口數的5.1％，為提供身心障礙者更周全的服務，政府自2016年起，推動「建置未來5年身心障礙照顧服務資源計畫」，截至去年年底，總共建置775個社區式照顧服務據點，支持身心障礙者能夠便利地取得在地服務資源。

他說，在機構式服務部分，透過「身心障礙機構服務躍升計畫」調高機構補助水準，去年獎助金額已經達到11億餘元，希望透過積極改善機構服務量能，讓身心障礙者能夠依個別需求選擇最適合的服務方式，獲得更完善的照顧。

他指出，為了進一步確保身心障礙者的人權與尊嚴，台灣在2014年就已自主承諾履行身心障礙者權利公約(CRPD)規定，這次的國際工作坊，就是具體呼應CRPD第26條適應訓練與復健，以及第30條參與文化生活、康樂、休閒及體育活動，讓大家知道「障礙」只是一種狀態，只要運用更多創新的服務思維，身心障礙者也能夠展現獨立生活的可能性。

他說，期許伊甸基金會未來能繼續發揮更大的力量，與政府共同營造友善融合的社會環境，讓CRPD在臺灣落實得更好。

他表示，也希望透過今天這麼有意義的活動，讓大家對於復健與藝術結合的創新服務模式更加理解，並能夠持續推廣，讓身心障礙者有更多機會與空間挑戰自我，展現並創造個人價值。