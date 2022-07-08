歐洲股市周四上揚，為連二漲。石油和金屬價格上升，推高大宗商品股表現；而數家銀行的大漲，推升義大利股市大漲3.1%，為自三月中旬以來最大單日漲幅。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲7.67點或1.88%，為415.01點，大多數板塊都上揚。對中國需求改善的希望，銅價衝到20個月高價，推進礦業股升5.4%；油氣股也上升4%。

銀行股大漲3.4%，為基準指數的上升貢獻最大助力；以銀行股為主的義大利富時MIB指數升3.05%。

市場仍處於波動；央行可能透過加息來遏止通膨，引發經濟衰退，因此股市前一輪出現拋售，而投資人現在正評估股票估值是否已較具吸引力。

六月的會議紀錄顯示，歐洲央行官員曾就七月的大幅升息進行辯論，並對於下一次會議的更大升息動作持開放態度。

BCA研究的首席策略師Dhaval Joshi說，關鍵問題是通膨是否會先降下來，還是我們先需要一個衰退，來讓通膨冷卻。但問題是，如果經濟進入衰退，那將會看到很多企業獲利下調的問題。

據Refinitiv資料顯示，Stoxx 600指數成分股企業第二季獲利，預計為年增19.2%，若是剔除能源公司，則企業獲利為僅增加2%。

儘管英國首相強生(Boris Johnson)提出辭呈，英股仍上漲1.1%。分析師們認為，有鑑於多數部長已提出辭職要求，強生此舉為意料之中。

凱投(Capital Economics)在一份報告表示，最新的政治動盪可能導致英國財政政策走向寬鬆。最終的結果，可能會帶來更多通膨壓力。

晶片製造商意法半導體、貝思半導體、ASM國際、艾司摩爾(ASML)都在三星電子公布強勁獲利後，股價上漲2.9%至4.6%之間。三星主要是對伺服器的記憶體晶片銷售大增，帶動獲利表現為自2018年以來最佳。

丹麥的科漢森(Chr Hansen)大跌9.8%，報487丹麥克朗；該食品配料製造商公布令人失望的季度業績，並下調本財年營收成長預期。