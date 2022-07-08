去年3月吳姓民眾從新加坡返台，入境時沒有填寫居住檢疫地址，吳表示無居住檢疫處所、無錢支付防疫旅館費，衛福部疾管署裁罰5萬元，吳提行政訴訟請求撤銷裁罰，但台北地方法院行政訴訟庭認為，吳向衛福部的訴願逾期，因程序不合法裁定駁回。可抗告。

吳在去年3月4日返台因其入境時未於「防範嚴重特殊傳染性肺炎入境健康聲明書暨居家檢疫通知書」確實填寫居住檢疫地址，影響檢疫人員執行後續防檢疫措施，疾管署認吳違反傳染病防治法規定，裁處5萬元罰鍰。

疾管署人員當場向吳送達，吳拒絕收受原處分，疾管署交由郵政機關送達吳住居所，因不獲會晤吳或有辦別事理能力之同居人、受雇人等，去年3月10日寄存於送達地之高雄草衙郵局，吳在7月21日提起訴願，衛福部以吳逾越30天法定期間提起訴願，決定不受理。

吳向台北地院提起行政訴訟主張，自己配合進行PCR檢測報告、填寫入境健康聲明卡、旅行聲明書等各項檢疫措施，顯然無拒絕、規避之行為，疾管署至今未能提出所謂不配合填寫居家檢疫地址之具體證據，以此為由裁罰，難認適法，請求法院撤銷。

台北地院認為，吳提起訴願已逾法定期間，本件撤銷訴訟為不合法，應予駁回，且因屬程序上不合法而駁回，吳主張原處分違法之實體上理由部分，則無從審究。