「永遠的東方不敗」67歲林青霞今(8日)凌晨傳出位於香港飛鵝山的42億超級豪宅發生大火，當時約有20名管家和工作人員在家，幸好疏散後無人傷亡。而林青霞1994年嫁給身家百億的香港富商邢李㷧後就淡出演藝圈，據知，這回發生火災的豪宅是邢李㷧送給林青霞的60歲生日賀禮，兩人結婚多年來數度傳出婚變，今年初林青霞才以14字回應婚姻現況。

一代巨星林青霞作品無數，過去最有名的緋聞便是周旋在秦漢和秦祥林之間，1994年她轉而嫁給香港富商邢李㷧，自此過起閒雲野鶴的生活，最近一次正式復出是2015年參加湖南衛視綜藝節目《偶像來了》，近年則成為作家，接連出版3本散文著作《窗裡窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》。

林青霞年初回應網友，破解婚變傳聞。（圖／翻攝自林青霞微博）

2018年媒體報導，有位A咖女星在聚會中爆料林青霞婚姻近況，脫口：「她離婚了啦！」，後來烏龍消息越傳越烈，還有人稱林青霞離婚後和秦漢世紀復合，但林青霞正面回擊謠言，直說：「太好笑、太離譜」，認為這種流言應該沒人會相信，也強調目前家庭狀況無異狀，「幸福美滿」。

今年過年，林青霞上微博向粉絲拜年，引來大批網友留言朝聖，有人說：「姐姐娶我」，她回：「不行啦」，林青霞還逗趣回了另一個求娶的網友說：「我是直的，咋取（娶）你？說什麼呢」，又有人說：「姐姐娶我，要不我娶姐姐也行」，她回應：「你姊是有夫之婦，不能取（娶）也不能嫁」，間接破解了離婚傳聞。