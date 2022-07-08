立凱電（5227）盤前發出新聞稿宣布，以色列化工集團（NYSE代碼：ICL）（TASE代碼：ICL）於美東時間7日下午與立凱電共同宣布，以色列化工美國子公司已於今年5月17日已與台灣磷酸鐵鋰（LFP）製造與IP授權商立凱電完成簽署生產與授權備忘錄（MOU）。備忘錄部分內容提及，立凱電將授權以色列化工集團有關磷酸系LFP與LFMP鋰電材料專利及量產技術，以加速美國鋰電池正極材料生產的發展。

以色列化工集團表示，該計劃要求ICL在其位於聖路易斯（St. Louis）的製造園區建立30,000公噸的LFP電池正極材料生產線，並在未來增加產能，該園區也是其北美總部，公司在此設有全球研發中心。

以色列化工集團磷酸鹽專業總裁兼北美董事總經理菲力浦·布朗(Philip Brown)表示，期待與領先的LFP技術提供商立凱電合作，立凱電已在日本、韓國、歐洲和美國擁有豐富客戶資源。以色列化工集團很高興能夠為美國客戶建立本地化、可持續的磷酸鐵鋰電池材料供應鏈，並降低目前美國企業依賴國外磷酸鐵鋰材料供應的風險。

立凱電董事長張聖時則表示，全球儲能市場已明顯轉向磷酸鐵鋰（LFP）電池，歐美與亞洲客戶需求十分強勁，未來市場需求將超過17萬噸，到2028年將超過50萬噸，立凱電為了強韌歐美鋰電池供應鏈，並滿足國際大型鋰電池客戶對歐美本地供應鏈安全的要求，立凱電將向以色列化工集團進行包括前驅體在內的磷酸系LFP與LFMP鋰電材料專利授權及轉移量產技術，立凱電有此榮幸與特種化工業界的翹楚以色列化工集團進行合作，這是立凱電歷史上一個重大的里程碑。