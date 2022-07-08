大陸紅星新聞8日報導，中國「四大火爐」可能又要洗牌了。今年四川多地熱過吐魯番，6日成都簡陽最高溫達到40.3℃，7日14時即時氣溫達39.7℃，登頂大陸高溫榜；根據西安市氣象台預報，8至9日，西安最高氣溫將達到42℃。相比之下，無論是傳統「四大火爐」還是「新四大火爐」，從未跌出過榜單的老牌火爐城市重慶，近一周單日最高氣溫在32℃到38℃之間徘徊，不過也有人說，重慶一向是「熱得晚，熱得久」，可能要到8月才重點發力。

「重慶退出四大火爐」相關話題6日引發大陸網友熱議。有文章稱，「也許以前我國的四大火爐城市是重慶、武漢、南昌、南京，而且，重慶當之無愧的是第1名。但從今年天氣變化來看，重慶要徹底涼涼了。之前的西安的地表溫度達到了70℃，鄭州、濟南、石家莊的地表溫度也在66℃左右，相信以後的重慶會越來越涼快了。」

據西安氣象台數據顯示，西安自3日開始持續一周最高氣溫在40℃的。7日9時20分許，升級發布高溫紅色預警信號顯示，預報西安未來三天最高溫度分別為40℃、41℃、40℃。重慶未來三天的最高溫則均為39℃。

紅星新聞報導，大陸2418個國家級氣象觀測站6日17時即時氣溫中，四川熱過吐魯番，最熱前三全在四川，依次為40.5℃宜賓高縣，40.3℃樂山馬邊和40.3℃成都簡陽。其中，7月6日18時樂山馬邊縣最高氣溫達到40.7℃，刷新1951年有氣象記錄以來日氣溫最高值。

大陸極目新聞報導，西安氣象台發布，6月17日14時西安涇河站地表溫度最高達到驚人的74.1℃。

大陸現代快報報導，四大火爐城市屬於民間說法，且一般指長江沿線的武漢、南京、重慶、南昌四個城市，這一組合也被編入地理教科書。

2010年，中國氣象頻道官方微博「中國氣象」發布新的火爐城市榜單。以1981年到2010年這30年氣象數據基礎，評估標準主要是高溫天數。結果顯示，前十個主要城市為：福州、重慶、杭州、海口、長沙、南昌、武漢、南寧、西安、廣州。

2017年7月，中國氣象局國家氣候中心首次向公眾權威公布中國夏季炎熱城市情況。前10個省會或直轄市是：重慶、福州、杭州、南昌、長沙、武漢、西安、南京、合肥、南寧。這次考慮更多氣象指數，包括炎熱指數、高溫日數、連續高溫日數、夏季平均最高氣溫和最低氣溫等。此後，重慶、福州、杭州、南昌四個城市被網友稱為「新四大火爐」。

四川省氣象台首席預報員呂學東表示，四川今年成為大陸全國最熱，全靠青藏高壓影響，首先，大陸高壓控制下形成下沉氣流，大氣層從高空到低空，高空氣壓越低，低空氣壓越高，氣團從高空到低空會被壓縮，氣溫自然就升高了。第二，高壓控制下，天氣以晴朗少雲為主，太陽輻射的增溫效果會十分明顯。成都高溫與處在四川盆地，中間地勢低也有著一定的關係。