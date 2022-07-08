67歲超級巨星林青霞所擁位於香港飛鵝山的42億超級豪宅今(8日)凌晨發生大火，消息傳開後引來許多討論，有住在附近的網友稱被臭醒，由於到今上午7時火勢都尚未完全撲滅，煙味目前仍未散去，也有人討論起火災主因，猜是「應該是昨天小暑，用電量提升」。

稍早臉書社團「香港突發事故報（爆）料區」轉發了林青霞豪宅發生三級火警的消息，有人看了說：「18個工人加司機，犀利」，引來網友回應邢李㷧身價至少200億港幣起跳，「有多少工人司機都不稀奇」，還有人說：「應該算少了啦，她是林青霞」。

至於發生火災原因，有住在附近的網友說：「那間房大概10多年左右，怎麼會這麼差勁？這些電線和系統不可能這麼快老化」、「這樣的豪宅沒有煙霧探測和滅火系統？」，引來其他人推測：「應該是昨天小暑，用電量提升，無可疑」、「不怕，有保險」，另有人笑說：「該不會是工人跟司機開趴玩出火？」，其他網友則笑回如果是真的，就是《寄生上流》真實版。

對此，也有人說：「用錢解决到的就不是問題，最重要的是家人平安」、「但主人長期不住那兒，養20幾個工人做什麼？」，「應該是廚師負責伙食，另外要養工人、打掃的人、負責放狗的人」，打趣說有錢人的世界難以想像。另外，據港媒報導，警消進入火場後，初步判定起火點是2樓的臥室，至於發生火災主因為何？仍須進一步調查才能確認。