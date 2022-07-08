消息面：

1.聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周四表示，美國高漲的通膨還未出現緩解跡象，他絕對支持7月再次升息75個基點，但暗示9月可能升息50個基點，而除非通膨仍然居高不下，否則之後或許可以討論回到僅升息25個基點。沃勒並表示，市場非常關注聯準會收緊政策可能對經濟造成的影響，但是有關於經濟衰退的擔憂被誇大了，他強調美國經濟有可能實現軟著陸。

2.政策立場向來強硬的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）周四重申，他希望到年底時基準利率升至約3.5%，但也強調儘管大舉升息，他對美國經濟將保持擴張仍具信心，認為經濟「很可能」實現軟著陸。

3.美國商務部公布，美國5月貿易逆差較4月縮減1.3%，為855億美元，為連續第二個月縮小，並創下今年來新低，主要因為利率升高導致內需放緩，以及能源產品等商品和服務出口增加。5月進口成長0.6%，出口成長1.2%。

4.美國勞工部公布，上周（截至7月2日）初次請領失業給付人數較前一周增加4,000人，達到23.5萬人，創下近半年新高，亦超出市場預期的23萬人。上周初領失業金人數4周均值為23.25萬人，較前一按增加750人。截至6月25日止當周，美國續領失業金人數周增5.1萬人，為137.5萬人，超出市場預期的133萬人。

5.Challenger, Gray & Christmas公布調查報告，美國雇主6月宣布的裁員人數大增57%，為32,517人，創下2021年2月來新高。

6.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加823.5萬桶，市場預期為減少104.3萬桶。上周汽油庫存減少249.7萬桶，超出市場預期的減少48萬桶。餾分油庫存減少126.6萬桶，市場預期為增加113.3萬桶。上周美國原油進口量增加160.9萬桶/日，煉廠產能利用率下滑0.5個百分點。

7.根據集邦科技（TrendForce）調查，第二季DRAM晶片平均價格較去年同期下滑10.6%，為兩年以來首見價跌，而第三季平均價格估較第二季下滑21%。

8.市場觀望周五公布的6月非農業就業數據，周四尾盤美元指數微升0.06%，報107.11，仍在前一日刷新的20年高點（107.27）附近徘徊。繼5月增加39萬人後，經濟學家預期美國6月非農就業人數可能增加26.8萬人。

9.周四尾盤美國10年期指標公債殖利率為3.0075%，較周三的2.911%上揚。2年期公債殖利率為3.0285%，較周三的2.961%升高。對於升息環境下的美國經濟，投資人看法轉趨樂觀。

10.美元升勢稍歇，周四紐約期金收漲0.2%，為每盎司1739美元，結束連續兩天的跌勢。其他貴金屬方面，9月白銀漲0.03美元，為每盎司19.19美元。10月白金漲24.90美元，為每盎司865.80美元。9月鈀金漲97.10美元，為每盎司1993.40美元。

11.市場關注焦點再度轉向供應緊張，周四美國期油收漲4.2美元或4.26%，為每桶102.73美元，布蘭特期油收漲3.96美元或3.93%，為每桶104.65美元。