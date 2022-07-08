訂單暢旺推升，製鞋業6月營收成績都不錯，鈺齊-KY(9802)、豐泰(9910)、志強-KY(6768)皆為新高表現。歐、美即將進入返校季，以Nike鞋類銷售優於成衣，而且鞋類庫存低檔的情形下，製鞋業下半年訂單仍強，營運樂觀可期。

依Nike 2023財年展望並不驚豔，不過，受惠匯率強勢升值，市場預期營收仍將有雙位數成長，展望維持正向，第4季財報優於預期。再來，觀察天貓618運動品牌中銷售前兩名分別為Nike、Adidas，在中國大陸解封、供應鏈、運輸等問題都解決下，兩大運動品牌在大陸區可望迎來成長，美國也將恢復高雙位數成長。

歐、美即將進入返校季，返校季是美國第2大消費季，僅次於聖誕旺季，據Mastercard SpendingPulse資料顯示，預期今年美國返校零售銷售年增約7.5%。Nike鞋類銷售優於成衣，鞋類庫存低檔，目前製鞋下半年訂單確認度高，營運成長可期。

豐泰目前訂單能見度已達今年8~9月，目前除大陸未擴產外，包括越南、印尼及印度等廠區，均有新廠興建計畫，可作為今、明年以後的營運成長動能，預估今年製鞋產能仍有7~10％成長空間。豐泰6月營收84.36億元，月增2.57%，年增22.45%；上半年營收471.58億元，年增20.81%。

志強-KY目前訂單能見度看到今年8月，若依手中訂單來觀察，第3季可望呈現淡季不淡的情形，公司相信今年營運將恢復2019年疫情前水準。志強-KY6月營收16.99億元，月增8.53%，年增31.18%；上半年營收85.28億元，年增10.48%。

鈺齊6月營收27.22億元、第2季營收62億元、上半年營收107.27億元，年增率分別為108.83%、78.19%、55.55%，創單月、單季、半年歷史新高紀錄。