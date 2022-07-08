國民基金元大台灣50(0050)將於7月18日除息，每受益權單位預計發放1.8元，為該ETF自2016年改為每年配息兩次以來，同期最高的配息金額。投資人於7月15日收盤前買進並持有，皆可參與領息，分配收益日預計為8月19日。

0050基金規模超過新台幣2200億元，流動性良好，0050特色是一次幫投資人布局台股市值最大的50檔股票，也可以讓投資人避免「賺指數、賠價差」的風險。0050每年在1月及7月除息，今年1月除息時，配息為3.2元，加計7月配息1.8元，合計配息達5元。

元大投信提醒，投資人參與ETF配息時，應同步留意報酬率及配息率，配息率不等同報酬率，並應注意ETF的配息頻率。半年配息或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致的情形，導致ETF配息率大幅波動，投資人應合理評估配息水準。

元大證券響應台股投資，現階段推出0050的定期定額優惠，申購每筆手續費只要1元，且成功扣款三次，即贈200元電子手續費抵用金，另新開戶再加碼500元的電子手續費抵用金，可折抵日後台股電子交易的手續費。投資人可把握機會，相關優惠可洽元大證券官網。