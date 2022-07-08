臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

大陸近日以我國石斑魚檢出禁藥為由，禁止石斑魚輸入。農委會主委陳吉仲昨日（7）表示，我國一年進口約3萬公噸的鮭魚，國人只要減少吃2成至3成的鮭魚就可以解決石斑魚問題，還可提升糧食自給率。此說法點燃大批網友怒火，紛紛痛批陳不知民間疾苦、嘴皮子治國，不少人更直呼台灣有這種官員「悲哀啊」。

陳吉仲指出，大陸禁我國輸出石斑措施，預計仍有約3600噸的石斑魚待消化，我國一年進口約3萬噸鮭魚，只要減少吃2成至3成的鮭魚就可解決石斑魚危機；除了國人多吃、內銷通路對接外，也推動石斑魚外銷美國、韓國、日本。

今年4月初小麥狂漲，陳吉仲也曾籲民眾可改變飲食習慣，改吃炒飯、飯糰，少吃麵食，遭國民黨批評為「現代版晉惠帝」。陳這次的「少吃鮭魚救石斑魚」說，再掀輿論熱議。

陳吉仲此話一出，立刻在網路引爆熱烈討論。網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「肖話黑白練，這款官，悲哀啊！」「每天X話就能治國，台灣人悲哀啊」、「這兩種我都買不起，有這種不知民間疾苦的官員，真是人民悲哀啊」、「請問政府要補助人民購買嗎？」「拳頭硬了」、「不意外，雞蛋缺貨，就請民眾多吃鴨蛋；同理，鳳梨、芒果、釋迦有問題，就請民眾少吃香蕉、西瓜、蘋果就好了」、「兒童腦炎怎解決？不要感染病毒就行。缺電危機怎解決？每周多發點愛就行。論文抄襲怎解決？廢除學位論文就行」。