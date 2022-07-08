民進黨立委何志偉8日舉行「別讓軍營成病毒培養皿」記者會，接獲陳情指出國防部教召及軍事訓練役的防疫規定亂糟糟，讓軍營成為新冠肺炎傳染的溫床。（姚志平攝）

民進黨立委何志偉接獲新兵役男陳情，今（8日）在立院舉行記者會揭露，宜蘭金六結新訓中心竟出現一連半數新兵確診，126人中有63人確診，他批評，「新兵邊跑邊咳邊訓練、咳到大家全部中獎！」此外，國防部也不願公布半年來新兵累計確診人數，導致軍營淪病毒培養皿。國防部軍醫局國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉則回應，成功嶺剛接訓一批，確診數是零。

新兵x先生透過影片指控，軍營不只成功嶺防疫失控，金六結營區一個連過半染疫，國防部明顯防疫失控；若軍中出現確診者，軍中會隔離確診者本人以及床位的6宮格，但新兵根本不可能只待在床位上不要移動，且新兵若是在休假日確診，國軍將以營外確診感染處置，在營內的6宮格床位也不需隔離，於是就發生新兵假日確診後，隔2天床位鄰兵相繼確診的狀況。

x先生也說，當隔離人員重返營區時，按照規定是要附上快篩的錄影影片，但實際狀況是，沒有人錄影，也就是說這些快篩試劑很有可能根本不是新兵自己的檢驗結果；國軍在營區內並沒有執行天天量體溫的動作，甚至為了鑑測長官要求新兵忍耐身體不適參加鑑測，甚至為了單兵戰鬥教練要塗抹偽裝膏而集體未戴口罩。

他也質疑，指揮中心防疫政策是確診者「7＋7」而密切接觸者「0＋7」，在營區內難以執行「0＋7」後7天的單獨用餐措施，且若解隔離後還是不舒服，仍會被要求強制返營，沒有辦法請假。

陳怡蓉表示，國防部會持續與內政部合作，確認成功嶺營區是否沒有落實防疫措施，一切都是依照中央防疫政策公布。何志偉在記者會中追問半年來新兵累計確診人數，陳並未正面回應，她強調，數字一直滾動式修正，目前成功嶺剛新訓一批，確診數是零。

何志偉指出，金六結一連126人，光是最後一周就63人確診，是一半的人數都確診了，防疫各單位都很辛苦，但國防部應該聽見基層的聲音，而不是用荒腔走板的政策讓我們的軍營成為病毒培養皿，教召丟包、軍事訓練役又亂糟糟，呼籲國防部不要再硬凹、認真面對。