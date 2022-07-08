一輛拖板車載著「巨人用的鉛筆」在路上行駛，期間在它旁邊呼嘯而過的車子，都像照到縮小燈一樣，變得很迷你，讓他很好奇這些巨大鉛筆到底是什麼？貼文引起網友討論，內行網友則說，這其實是預力混凝土基樁（PC基樁），主要是用來架設太陽能打底用的。

一名網友日前在臉書社團《路上觀察學院》發文說，這鉛筆也太大了，是要給巨人用的嗎？從照片中可見，寶雅前面停著一輛拖板車，後面載著許多「巨無霸鉛筆」，期間路上的汽車呼嘯而過，兩相比較發現，鉛筆竟然與一般小客車的大小差不多。

壯觀畫面引起網友熱議，「考慮了一下決定收藏，晚上來去寶雅買」、「島內要殺巨人的的武器？」、「看來我們台灣真的有巨人存在」、「電線桿被拆下來了」、「破滅魔劍現世了」。另有不少人好奇巨大鉛筆的真面目，有人猜是裝飾用的道具，後面還有不同顏色的，好像是蠟筆的造型；也有人推測這是台灣製造的飛彈。

對此，內行網友指出，巨無霸鉛筆其實是預力混凝土基樁（PC基樁），主要的用途是架設太陽能打底用的。「這是水泥基樁啦」、「太陽能板的基樁」、「地樁」、「基樁，用來打地基用的」、「這個叫做PC基樁，用來架太陽能打底用的」。