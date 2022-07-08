不受疫情影響，台灣珠寶藝術家趙心綺的自創品牌CINDY CHAO珠寶持續在國際珠寶市場發光發熱，不僅榮獲三大國際博物館典藏，連續三年榮獲倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）獎項，今年更獲頒法國政府頒授藝文騎士勳章。近日CINDY CHAO第四度受邀參加倫敦藝博會，與荷蘭籍建築藝術家Tom Postma聯手打造行動博物館，透過建築美學呈現多件大師系列新作，將珠寶昇華至藝術層次。

CINDY CHAO的2018 Black Label Masterpiece XXI大師系列法蘭西緞帶胸針，主石是一顆重達76.91克拉的鑽石。（CINDY CHAO提供）

今年在倫敦藝博會登場的CINDY CHAO珠寶作品中，以「2018 Black Label Masterpiece大師系列XXI法蘭西緞帶胸針」 (The Nobility Brooch)為焦點，主石是一顆逾76克拉老礦式切工白鑽，是從超過250克拉的原石切割而來，成色為F無色級別，淨度為VVS1近無瑕的完美切割，經過陽極處理的鈦金屬呈現紫紅色漸層，並鑲嵌逾2千顆紅寶石，柔軟的線條詮釋緞帶靈動的瞬間，如天鵝絨般的觸感，總重超過115克拉，可說是「全球最尊榮的領結」。

CINDY CHAO今年新款Black Label Masterpiece II大師系列畢卡索夢境耳環。（CINDY CHAO提供）

另還有今年的大師系列新作「畢卡索夢境耳環」，靈感來自畢卡索的名畫「夢境」，以祖母綠、藍寶石鑲嵌成綠葉，綠葉中央包鑲了兩顆總重近33克拉的祖母綠切割黃鑽。大師系列「貴族佳人緞帶

CINDY CHAO今年新款 Black Label Masterpiece XX 大師系列晨露綠藤耳環。（CINDY CHAO提供）

手環」，手鐲鑲滿各色彩鑽和彩寶，兩顆主石則是逾12克拉黃鑽。大師系列「晨露綠藤耳環」則以哥倫比亞祖母綠演繹綠攀藤柔軟的形態，主石兩顆總重達30克拉的祖母綠。大師系列「粉丹玫瑰緞帶胸針」則以堅硬的鈦金屬和彩寶，詮釋具有空間感和立體感的蝴蝶結。

CINDY CHAO今年新款 Black Label Masterpiece VII大師系列貴族佳人緞帶手環。（CINDY CHAO提供）

今年是CINDY CHAO第四度受邀參與倫敦藝博會，往年展出了多件大師系列新作，且年年拿下獎項，今年CINDY CHAO再度邀請荷蘭籍建築藝術家Tom Postma合作，聯手打造充滿藝術品味的展櫃，如一座完美體現大師精神的「行動博物館」。

CINDY CHAO今年新款Black Label Masterpiece VI 大師系列 粉丹玫瑰緞帶胸針。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO出身於藝術世家，祖父是著名的廟宇建築師，珠寶設計風格深受建築美學的影響，因此2019年即與Tom Postma展開合作，繼2020年TEFAF、2021年亞洲博物館級藝術珠寶鑑賞室與藝術大展後，今年的倫敦藝博會展區是第五度的合作，未來還會有攜手展開全球巡迴的計畫。

荷蘭建築大師Tom Postma（左）與團隊一同打造珠寶展櫃。（CINDY CHAO提供）

今年CINDY CHAO與Tom Postma在倫敦藝博會聯手打造的「行動博物館」，光是設計與規畫就長達一年，展櫃採用不銹鋼材製作樹枝與底座，展架呈現自然的靈動感，宛如枝幹伸向天空，作品囊括來自五大領域專家的專長，包括雕刻師、鐵匠、噴砂技師、漆銅專家和設計師，製作時間超過三個月。