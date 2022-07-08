不受疫情影響，台灣珠寶藝術家趙心綺的自創品牌CINDY CHAO珠寶持續在國際珠寶市場發光發熱，不僅榮獲三大國際博物館典藏，連續三年榮獲倫敦巨匠臻藏藝術博覽會（Masterpiece London）獎項，今年更獲頒法國政府頒授藝文騎士勳章。近日CINDY CHAO第四度受邀參加倫敦藝博會，與荷蘭籍建築藝術家Tom Postma聯手打造行動博物館，透過建築美學呈現多件大師系列新作，將珠寶昇華至藝術層次。

CINDY CHAO的2018 Black Label Masterpiece XXI大師系列法蘭西緞帶胸針，主石是一顆重達76.91克拉的鑽石。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO的2018 Black Label Masterpiece XXI大師系列法蘭西緞帶胸針，主石是一顆重達76.91克拉的鑽石。（CINDY CHAO提供）

今年在倫敦藝博會登場的CINDY CHAO珠寶作品中，以「2018 Black Label Masterpiece大師系列XXI法蘭西緞帶胸針」 (The Nobility Brooch)為焦點，主石是一顆逾76克拉老礦式切工白鑽，是從超過250克拉的原石切割而來，成色為F無色級別，淨度為VVS1近無瑕的完美切割，經過陽極處理的鈦金屬呈現紫紅色漸層，並鑲嵌逾2千顆紅寶石，柔軟的線條詮釋緞帶靈動的瞬間，如天鵝絨般的觸感，總重超過115克拉，可說是「全球最尊榮的領結」。

CINDY CHAO今年新款Black Label Masterpiece II大師系列畢卡索夢境耳環。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO今年新款Black Label Masterpiece II大師系列畢卡索夢境耳環。（CINDY CHAO提供）

另還有今年的大師系列新作「畢卡索夢境耳環」，靈感來自畢卡索的名畫「夢境」，以祖母綠、藍寶石鑲嵌成綠葉，綠葉中央包鑲了兩顆總重近33克拉的祖母綠切割黃鑽。大師系列「貴族佳人緞帶

CINDY CHAO今年新款 Black Label Masterpiece XX 大師系列晨露綠藤耳環。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO今年新款 Black Label Masterpiece XX 大師系列晨露綠藤耳環。（CINDY CHAO提供）

手環」，手鐲鑲滿各色彩鑽和彩寶，兩顆主石則是逾12克拉黃鑽。大師系列「晨露綠藤耳環」則以哥倫比亞祖母綠演繹綠攀藤柔軟的形態，主石兩顆總重達30克拉的祖母綠。大師系列「粉丹玫瑰緞帶胸針」則以堅硬的鈦金屬和彩寶，詮釋具有空間感和立體感的蝴蝶結。

CINDY CHAO今年新款 Black Label Masterpiece VII大師系列貴族佳人緞帶手環。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO今年新款 Black Label Masterpiece VII大師系列貴族佳人緞帶手環。（CINDY CHAO提供）

今年是CINDY CHAO第四度受邀參與倫敦藝博會，往年展出了多件大師系列新作，且年年拿下獎項，今年CINDY CHAO再度邀請荷蘭籍建築藝術家Tom Postma合作，聯手打造充滿藝術品味的展櫃，如一座完美體現大師精神的「行動博物館」。

CINDY CHAO今年新款Black Label Masterpiece VI 大師系列 粉丹玫瑰緞帶胸針。（CINDY CHAO提供）
CINDY CHAO今年新款Black Label Masterpiece VI 大師系列 粉丹玫瑰緞帶胸針。（CINDY CHAO提供）

CINDY CHAO出身於藝術世家，祖父是著名的廟宇建築師，珠寶設計風格深受建築美學的影響，因此2019年即與Tom Postma展開合作，繼2020年TEFAF、2021年亞洲博物館級藝術珠寶鑑賞室與藝術大展後，今年的倫敦藝博會展區是第五度的合作，未來還會有攜手展開全球巡迴的計畫。

荷蘭建築大師Tom Postma（左）與團隊一同打造珠寶展櫃。（CINDY CHAO提供）
荷蘭建築大師Tom Postma（左）與團隊一同打造珠寶展櫃。（CINDY CHAO提供）

今年CINDY CHAO與Tom Postma在倫敦藝博會聯手打造的「行動博物館」，光是設計與規畫就長達一年，展櫃採用不銹鋼材製作樹枝與底座，展架呈現自然的靈動感，宛如枝幹伸向天空，作品囊括來自五大領域專家的專長，包括雕刻師、鐵匠、噴砂技師、漆銅專家和設計師，製作時間超過三個月。

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