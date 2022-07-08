無任所大使林佳龍今中午將與蔡英文總統見面，據了解，林佳龍將願意承擔新北市長這一局。

民進黨新北市長人選至今傳聞不斷，原本傳出，蔡英文總統這兩天將再度勸說林佳龍參選新北市長，今天上午蔡英文總統今往桃園市立殯儀館親頒褒揚令，表彰殉職海軍士官長劉尚鈞捍衛海疆及守護國家的付出及貢獻。返回總統府接見「美國聯邦參議員史考特訪問團」，預計中午接見林佳龍。

由於林佳龍多次表達無意出戰新北市長，包括在4日下午、5日傍晚於總統官邸，在幾位選對會成員陪同下，一同約見林佳龍，他也向蔡英文提出6個方向的理由，並強調如果說他懼戰，這對他不公平。

當時他認為，新北的佈局，就算這次很困難，但也應該要留給有準備，且是要留在新北長期經營的人。

不過這幾天，府院黨繼續遊說林佳龍，也有學運世代戰友加入遊說行列，並認為，以林的戰力，出戰新北市長，成績應該不錯，原本蔡總統給林佳龍兩個見面時間，一個是今上午8時，一個是12時，但林人在台中，選擇中午與蔡總見面，兩人統懇談後，林可望點頭，願意承擔新北市長這一局。