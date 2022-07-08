三重區清潔隊員陳家筠（前排左2）執行街道清掃勤務，發現塞在電箱縫隙中的LV手拿包，將包包送至派出所，內有面額共70萬元的支票2張。（新北市環保局提供）

三重區清潔隊員陳家筠（前排左2）執行街道清掃勤務，發現塞在電箱縫隙中的LV手拿包，將包包送至派出所，內有面額共70萬元的支票2張。（新北市環保局提供）

三重區清潔隊員陳家筠執行街道清掃勤務，清除電箱上違規張貼的廣告時，發現塞在電箱縫隙中的LV手拿包，隨即將包包送至派出所，內除有行動電源外，還有面額共70萬元的支票2張，拾金不昧的行為，昨獲新北市環保局長程大維表揚。

程大維昨在局務會議公開表揚去年至今年上半年拒收餽贈及拾金不昧的同仁，由5位清潔隊長及13位清潔隊員代表受獎。

環保局表示，今年上半年清潔隊員總計收到市民贈送無法退還共626個紅包、13萬5940元，已全數捐贈給「新北市好日子愛心大平台」，提供「新北市政府因應新冠肺炎防疫工作專案基金方案」使用；另拾金不昧價值近133萬元的鉅額現金、支票、手機或外幣等物件，也已送交各地派出所備案協尋。

昨除表揚陳家筠，新莊區清潔隊員連美菊在收運結束回到場區進行分類工作時，從一床包裝完整的大紅棉被中，發現幾捆千元大鈔，清點後竟有50萬元現金，隨即將現金全數送交派出所，並在警方協助下尋獲失主，失主表示是母親留下的手尾錢，非常感激連員及警方的幫助。因連美菊已經退休，昨由清潔隊長代為領獎再轉交。

程大維表示，清潔隊員不僅是城市的清道夫，辛苦維護市區環境清潔，也積極協助民眾處理各種環境問題，疫情當頭更承擔起防疫清消與清運居隔垃圾的任務，工作更加繁重，同仁們不但能維持良好服務品質，也非常重視自身廉潔，操守值得肯定也是楷模。

環保局表示，近年來雖然不斷宣導民眾，清潔隊「只收垃圾，不收紅包」的觀念，只要說聲謝謝，並做好回收分類、垃圾減量，共同守護新北市環境，就是最好的回饋與報答，但仍有熱情的市民，為表達謝意，會於交付垃圾時快速塞了紅包後隨即離開，讓處於忙碌垃圾收運作業的清潔隊員無法即時歸還，只能於收運作業完畢後，將此類紅包交予政風單位。