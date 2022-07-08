王品集團燒肉品牌「Oh my!原燒」，為慶祝品牌成立18周年，自7/11至7/29，只要證件有1或8，於平日內用套餐就打88折。

2004年成立的「Oh my!原燒」，是王品集團第一個燒肉品牌，隨著燒肉市場百花齊放，品牌求新求變、歷經多次轉型，從原燒、原燒O- NiKU，到現今的「Oh my!原燒」，以日式潮流裝潢搭配紅白霓虹燈、大面旗幟、標語燈箱點綴，打造暢快烤肉的祭典氛圍，成功帶動客群年輕化、擴大消費族群。在今年，也就是品牌成立18周年之際，「Oh my!原燒」僅花3個月就完成17家門店轉型目標，積極搶攻燒肉市場大餅。

「Oh my!原燒」共有6款雙人/三人套餐，長達50cm的「華麗巨星鑽切牛套餐」，主廚遠赴日本學習「鑽石切割法」，手切斷面增加燒烤面積，創造焦香四溢、酥中帶嫩的口感，雙人套餐1,898元、三人套餐2,698元；「豪放牛仔澳洲和牛套餐」選用榮獲「2022年澳洲和牛大賽」金牌的頂級和牛，全牛套餐包含橫膈膜、板腱、五花等7種部位，適合追求極致肉欲的消費者，雙人套餐2,498元、三人套餐3,598元；頂級首選「東亞霸主日本和牛套餐」，日本A5和牛油花豐富、脂香噴發，是老饕必吃美味，還能享用專人桌邊服務的「和牛握壽司」，雙人套餐3,198元。

「Oh my!原燒」套餐均含肉品、副食、海鮮、沙拉、米食、甜點、飲品與獨家漬物，「起司漢堡小隊」特製迷你麵包夾入手打漢堡排，搭配嫩綠生菜與紅番茄，小巧精緻；「江壺傳說好牛」將牛肉、蔬菜與鳳梨以「壺漬」手法醃製入味，鳳梨除了有軟嫩肉質的作用，燒烤後酸酸甜甜也很開胃；「漬物六小福」包含燒肉必備的蔥鹽、微酸爽脆的大根、香辣解膩的韓式泡菜，與夏日全新升級的醃漬鳳梨、青木瓜絲、糯米辣椒醬，搭配燒肉碰撞出百變吃法。