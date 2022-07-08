上緯投控(3708)配息1.43元，今日除息，開盤參考價為116元，挾著綠電題材，開盤不到5分鐘，順利完成填息。

上緯投控2015年即投入可回收熱固型環氧樹脂的研究。上緯今年新發表綠色循環經濟的全球革命性創新產品--可回收熱固型環氧樹脂「EzCiclo 易可收」以及化學降解液「CleaVER 可立解」，目前已提供給全球再生能源領導品牌西門子歌美颯進行認證流程。

透過上緯研發的全球創新技術，製成可回收的風機葉片，待風機退役後葉片透過簡易降解程序，即可同時回收玻璃纖維及葉片樹脂，所回收的材料則能再投入風機葉片生產或其他製程，回收過程不產生廢棄溶劑和廢氣等污染，且回收過程低碳足跡；解決了葉片掩埋或焚燒產生的環境污染問題，此一創舉將可實現風機葉片全回收目標。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，配合西門子歌美颯落實產業國產化積極承諾，上緯投控與西門子歌美颯進行可回收葉片樹脂戰略合作，透過我們所研發的可回收熱固型環氧樹脂創新技術，將回收的葉片樹脂與複合材料纖維重複應用，助西門子歌美颯於臺灣實現全風機機組回收願景。