永豐美國500大(00858)公告上半年每單位配息1.128元(7月7日收盤價25.35元)，投資人只要7月15日買進，即可參與本次配息機會，這檔ETF為半年配息機制，提供投資人參與美國期中選舉年選舉行情的投資機會。

永豐美國500大(00858)追蹤投資STOXX美國500股票指數，涵蓋美國前500大市值公司，為美股全市值型ETF，目前成分股有投資人日常生活經常接觸到的美國大企業，如蘋果、微軟、嬌生、好市多、星巴克等知名品牌，提供投資人將生活消費、納入投資全組合中。

快速升息與通膨罩頂影響，上半年美股各大指數跌幅創下史上少見的黑暗史，其中，標普500指數下跌21%為1970年以來上半年同期最大跌幅，不過，今年11月美國將舉行期中選舉，永豐投信觀察，在美國期中選舉年選前股市波動通常較大，但從選前一季一直到選舉及選後季，多可拉出一波亮麗的選舉行情，永豐投信指出，在上半年金融市場大幅修正後，投資風險已較上半年大幅度降低，不妨把握第三季參與美股未來一年的選舉行情機會。

今年上半年，美股已連續兩個季度收黑，根據統計，最近曾連兩季度收黑時間點，發生於2011年與2015年，連續三季收黑情形則僅發生在2000年科技股泡沫化、2002年恐攻政治衝突疑慮，及2008年金融海嘯等三次重大危機事件，而通常在股價急跌修正後，也會出現長波段反攻行情。

永豐投信指出，2000年以來，美股在選舉當年度都曾出現較大波動，平均最大跌幅為14.7%，今年上半年跌幅已超過此均值，若從期中選舉號角開始吹起的下半年開始統計，美股在選舉當季平均漲幅7.6%至選後季平均漲幅8.2%，都出現較非選舉年優異的股價表現。