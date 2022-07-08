設備廠旭東（4537）公布6月營收為4.45億元，月增163.74％、年成長108.25％。旭東表示，6月營收大幅成長，主因昆山廠恢復正常生產，面板相關設備順利出貨。

受到中國封控影響，4、5月部分產品遞延至6月出貨，加上面板設備需求強勁，因而營業優於預期。面板廠近來投資專注在既有廠房擴增產線、升級機台，以及提升生產效率。旭東可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備，具有一站式整合服務優勢，在此領域深耕已久，台系、陸系面板廠皆為旭東客戶，在面板廠將重點放在提升自動化程度的過程中，有利於旭東多元化、高值化之整合性設備需求。

展望未來，仍有多項亮點帶動面板相關設備需求，包括車用面板市場規模至2024年達100億美元，年均複合成長率8.1％，以及全球OLED電視出貨量預計2022年將增長23％至800萬台，產值成長率12.8％，新技術、新應用將帶動面板設備需求。

展望2022年，旭東持續投入研發費用，開發更具成本競爭力之面板自動化產線，目前不論在面板設備及自行車設備領域，在手訂單亦皆優於去年同期，今年業績將維持成長態勢，後勢展望樂觀。