俄羅斯國有的Otkritie銀行表示，隨著俄財政部開始利用「友善國家」的貨幣來重啟外匯干預，越來越多俄羅斯人開始爭相購買人民幣，並減少對美元和歐元的持有。

為了緩解西方制裁對金融業產生的衝擊，俄國央行在5月20日解除了購買外匯的管制，自此以來，俄國對人民幣的需求增加了8倍。

與此同時，俄羅斯民眾購買英鎊和瑞士法朗的數量增加2.5倍，但此前很受歡迎的美元和歐元則需求減少。

Otkritie銀行的金融市場部門副主管Aliya Zubkova表示，在過去一年，人民幣顯示出穩定性和相對較低的波動性，它可以成為實現外匯多元化的主要工具。

莫斯科交易所在上周表示，盧布兌人民幣的交易創下了單周443億盧布(約7.03億美元)的歷史新高。另外財政部開始購買外匯，利用友善國家的貨幣來遏止盧布升值。

俄羅斯當局在今年初俄烏戰爭爆發之初，透過市場干預，暫停了外匯交易，以防止盧布受到外部衝擊影響。當時盧布一度大跌；但隨後由於強硬資本管制，以及俄企在能源出口的強勢，盧布大漲至今。

俄羅斯官員對於盧布走強表示擔憂，這種強勢抑制了俄羅斯出口大宗商品，以及以美元和歐元計價的其它商品的收入。

經濟學家說，盧布兌美元的合理匯率應在1美元兌70至80盧布之間。