豐原分局長劉安杰(左)親頒破案獎金，副所長曹志瑋受贈(右）。（警方提供）

豐原警友站站長張耿熏(左)親頒獎金與贈品予熱心機車騎士（中）。（警方提供）

31歲柯姓男子日前在台中豐原ATM提款機前神色慌張，巡邏員警下車欲盤查，他拔退就跑，員警在後窮追不捨，見騎士大喊「帥哥，機車載我！」熱心騎士連忙將車外借，助警順利逮捕通緝犯，經查柯男揹負三條通，全案訊後移送法辦。

豐原警分局指出，豐原派出所副所長曹志瑋、警員朱師緯日前凌晨執行巡邏勤務，巡經中正路合作金庫豐中分行時，見柯姓男子在ATM提款機前神色慌張，不時左右張望行跡鬼祟。

警方欲下車盤查時，柯男突然拔腿狂奔，雙警見狀急起直追，副所長曹志瑋見有機車騎士大喊「帥哥，機車載我！」熱心騎士連忙停車說，「車借你，我在這裡等你回來！」曹志瑋跨上機車如虎添翼，迅速追上嫌犯並逮捕帶回偵辦。

經查柯男背負三條通緝，分別由新竹地院發布毒品通緝及屏東地檢、新北地檢發布詐欺通緝，同時起獲金融卡11張及詐欺提領現金10萬1600元。警方訊後依毒品通緝、詐欺通緝、違反《洗錢防制法》等罪嫌移送偵辦，並積極溯源追查詐騙集團上游。分局長劉安杰7日親頒破案獎金及豐原警友站站長張耿熏親頒獎金與贈品。

副所長曹志瑋感謝熱心騎士提供車輛並指引歹徒逃逸方向助警逮人，同時呼籲民眾勿以身試法，警方保護人民財產安全之決心不曾鬆懈，對於金融提領熱區將持續加強巡邏守望與宣導，期望有效打擊犯罪，防止民眾被騙。