台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展暴紅，不少人都搶著到場參觀。網友更是不斷敲碗「午夜專場」，而南美館日前也宣布將在鬼門開、中元節、鬼門關的隔天推出三時段專場。台南市長黃偉哲也在臉書轉貼相關訊息，並說「台南說到做到」。

台南市美術館貼文指出，大家的願望我們真的有聽到，特別規劃了於臺灣民間熟悉的鬼月習俗節慶鬼門開、中元節、鬼門關的隔天，也就是7/30、8/13、8/27推出21時-24時​的Cosplay午夜專場，邀請各位一同參與，讓亞洲的幽魂傾巢而出，一起中元普渡，再一同返回地獄。​

黃偉哲6日在臉書轉發相關活動訊息，並說「台南說到做到，原本看展是送平安符，現在可能要改送月老紅線了嗎」。他也向網友喊話「如果要COS英叔經典的鬼娶親，請不要選在我去的那天...」。對此有網友則是留言建議，「市長考慮辦個月老展嗎? 台南月老廟超多」、「希望市長可以趁這個機會多推廣文學館等藝文場所」。