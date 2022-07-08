新北市中和區今（8）日凌晨0時許傳出命案，62歲的周姓男子懷疑60歲的張姓妻子有外遇情事，張在2人爆發爆口角後情緒失控，拿著毛巾將妻子勒斃，直至早上才至警局自首，詳情仍待警方進一步調查釐清。

不捨她受折磨 老翁殺癱瘓妻判2年6月
葉克膜也救不回 花蓮新城警副所長昏迷 家屬放棄急救同意拔管
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