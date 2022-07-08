中和醋夫疑妻外遇 拿毛巾勒斃伴屍一整晚 11:092022/07/08 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和區今（8）日凌晨0時許傳出命案。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區今（8）日凌晨0時許傳出命案，62歲的周姓男子懷疑60歲的張姓妻子有外遇情事，張在2人爆發爆口角後情緒失控，拿著毛巾將妻子勒斃，直至早上才至警局自首，詳情仍待警方進一步調查釐清。 不捨她受折磨 老翁殺癱瘓妻判2年6月 葉克膜也救不回 花蓮新城警副所長昏迷 家屬放棄急救同意拔管 老公偷吃家政婦奔摩鐵啪啪1460次 7旬老婦怒告小三 #勒斃 #外遇 #毛巾 #警局 #妻子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小三沒錢買LV 外遇渣夫離婚1年求前妻復合 10:422022/07/05 生活 妻子每次逛街回家都衝去洗澡 人夫抓包外遇反被逮捕 08:552022/06/28 生活 苗栗縣警局南庄分駐所 新建辦公室落成啟用 17:022022/07/02 社會 青春專案開跑 新北警強力掃蕩逮64人 14:592022/07/01 社會 T1聯盟》酒醉襲警 尤楚翔再赴警局道歉 12:042022/07/06 體育 楊忠衡》客家人「暫放下」的無比優美 09:022022/07/04 生活 治安人口帶炸彈上警局 自爆右手截肢 04:102022/07/08 社會新聞 人夫掰「陰道內畫符」可除嬰靈 妻子女同事誤信慘遭性侵 11:512022/06/30 社會 《跟騷法》上路滿月 台中已開26告誡書 04:102022/07/06 地方新聞 議員批諮詢率僅3％太低 中市警局：「關老師」已轉介 15:152022/06/30 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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