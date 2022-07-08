日本消費者信心尚未完全走出新冠病毒陰霾，現在又遇到日圓走貶，進口燃料以及食品價格大漲，使得當地家庭日常開銷，也不得不更加精打細算。因此，日本5月家庭支出再度減少，且連3個月下滑。

日本政府8日表示，當地5月家庭支出年減0.5%，讓外界跌破眼鏡，因預估值是增加2.1%。此報告指出，日本民眾雖減少在家吃魚以及蔬菜，但服務方面的開銷卻是逐漸增加，像是外出用餐等。但是，外食金額還是比疫前2019年同期要少17.3%。

在日本5月家支也是月減1.9%情況下，農林中金總合研究所(Norinchukin Research Institute)認為，日本整體消費者支出呈現下降趨勢，物價上漲下很有可能讓民眾買東西時縮手。

有位70好幾的日本老太太表示，領取養老金的自己，一個人隻身在東京生活。在俄烏開戰後，日本物價就一直在漲，現在已經不太再添購新裝了。同時，還是擔心染疫，所以直到現在也不願意跟朋友在外聚餐。