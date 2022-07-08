這下糗大了！一對年輕男女在某飯店房間內忘情嘿咻，但似乎為了追求情去與刺激感，兩人竟然光著身體，直接闖到門外走廊，靠著牆進行「活塞運動」，但是進行到一半想回房間時，卻疑似忘了帶房卡遭鎖在外面，這段離譜行徑畫面遭人PO上網放上《爆廢公社》，還標註「本日奇聞，太刺激到連房卡都忘記帶！」，力可影起網友瘋狂歪樓。

從曝光影片中可看到，原本飯店走廊空無一人，突然間一對男女裸身打開房門，接著往外窺探，確定四下無人後，兩人一絲不掛走出房間關上門，當時女方似乎還有點害羞，但年輕男子直接將女方推到對面擺飾貴牆壁，接著就「從後方進攻」。

尷尬片曝光！全裸男女飯店走廊「老漢推車」 因「這個動作」傻眼了。(翻攝自爆廢公社)

但兩人進行活塞運動約一分多鐘後，男子似乎驚覺手上空空，忘了帶房卡出門，於是回頭用手轉動門把，然後在女方耳邊說了幾句話，女方似乎也傻了，於是暫停動作，一起檢查房門，甚至還狂按門鈴，接著兩人尷尬在走廊上相對傻笑，完全不知該如何善後，整段影片長約一分多鐘。

由於內容太過誇張離譜，影片PO上網後，讓網友紛紛暴動直呼「好想知道後續」、「女生後面表情很厭世哈哈哈 男生很囧」、「樓下有車，快搭手扶梯去轉車」、「都開房了 跑到走廊不就是要給攝影機拍 怎麼不去十字路口？」、「門還是他自己關上的！」