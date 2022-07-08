林智堅論文門延燒，民眾黨黨團今召開記者會表示，林智堅雖然極力解釋，但卻衍伸出更多著作權與學術倫理問題，民眾黨團強調，執政黨不應該只用政治髒水一語帶過，相關單位應出面釋疑；另民眾黨團也質疑，是不是只要有黨靠，就可以船過水無痕？

民眾黨立委賴香伶批評，論文門事件爆發後，林智堅不斷重複有參與研究、老師、學校都知情且同意、舊案重吵等3件事，綠營從上到下也努力帶風向，說此案是政治抹黑，硬是把抄襲的「是非題」硬拗成「申論題」，不過，林智堅至今都無法說明，為何他的論文與國科會研究報告錯字都一模一樣，若中華大學校方與老師都知情，那就是共同違反學術倫理、委託契約、甚至違法。

賴香伶直言，林智堅未在研究案掛名，該案結案報告早於論文發表時間，林智堅已涉嫌違反研究案合約第14條，侵害國科會著作權；合約第15條第5點註明，未經甲方書面同意，乙方不得將計畫內容或成果對外公開。她直指，林智堅行為是否構成違約、研究內容「一魚二吃」卻未揭露，是否符合學術規範，國科會都應該出面說清楚。

民眾黨立委張其祿表示，林智堅論文最主要的爭議，在於竹科管理局以公帑委託中華大學進行研究，研究成果卻被老師拿來開研討會、學生拿去寫論文，著作權歸屬不清。且林智堅未掛名計畫執行人員，卻直接使用委託案資料，竹科管理局、中華大學及林智堅等三方，都應該說明時序與程序，釐清侵犯著作權的問題。

秘書長謝立功直言，只要在學術界待過的人，都很清楚林智堅的論文一定有抄襲問題，而民進黨多次因人設事，讓人不禁懷疑到底是何方神聖？先提出新竹縣市合併沒有下文，再空降桃園市長參選，沒有人敢反對，現在論文是件更驚動國安局長陳明通側面發聲明表示，是另一個學生「引用」林智堅的數據，幾乎傾黨國之力在為林智堅的政治生涯打點，連帶國安局的誠信也讓人懷疑。