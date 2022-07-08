南韓演藝圈盛行也擅長培養偶像團體，成員們出道時通常都很年輕，正是對異性好奇的年紀，為了形象加上管理方便，公司大多會下達「禁愛令」，只是辦法是人想出來的，女子天團「少女時代」成員孝淵就在節目上透露，經紀人曾意外發現iphone的一個內建功能，可用來抓包偶像不守規偷談戀愛。

南韓的男、女偶像們平時生活管理嚴格，而有個節目叫做《偶像運動會》，每次舉辦時間都很長，且會聚集上百名偶像參加，根本就給了少男、少女們認識的機會，被業界公認是偶像們最可能發生搭訕、傳情的好所在，偶像們集體住在飯店，雖然男女會分層，但都會利用這個機會，到其他樓層偷偷談戀愛。

近日「SISTAR」成員韶宥、「少時」成員孝淵及「SJ」成員金希澈，一同作客《脫掉鞋子恢單4Men》節目，大聊偶像偷談戀愛秘辛，韶宥透露K-POP拼盤演唱會會在海外舉辦，常常讓粉絲覺得各團成員住在同一個飯店，偶像們應該滿容易在裡頭見面培養感情，但其實男團跟女團不會住同樓層，加上每層都有保安在看著，戒備森嚴根本很難彼此見面。

但孝淵表示，辦法是人想出來的，偶像有辦法趁上述這類團體活動偷談戀愛，經紀人也有辦法抓，她透露只要開啟iphone的AirDrop功能，瀏覽上頭的清單，就能知道誰偷跑去不是自己的樓層，坦言這個辦法其實是她們經紀人發現的，也真的就抓包過這種事情發生，孝淵還笑稱，很期待8月將舉辦的SMTown演唱會，想證實看看會否真的可用這個方式抓到秘戀現場。