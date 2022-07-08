波克夏海瑟威稍早提交美國證交會（SEC）文件顯示，該公司在7月5日至6日期間一共買進1,200萬股西方石油（Occidental Petroleum）股票，價值約7億美元，如今柏克夏海瑟威對西方石油持股比重達到18.7％。

西方石油股價在7日收盤上漲4％至61.47美元，盤後續漲0.4％。

柏克夏海瑟威近來持續增持能源類股，先前在6月29日至7月1日期間已買進將近1千萬股西方石油股票。若將最新買進的股票計算在內，柏克夏海瑟威如今持有1.75億股西方石油股票，持股總價高達108億美元。