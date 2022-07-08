近來氣溫飆升，氣象局預估今台灣各地天氣為多雲到晴，其中大台北、南部及花蓮，更將飆36度以上高溫，民眾免不了喝飲料消暑，手搖飲更已成上班族團購的必點物，但營養師提醒，為免增加身體負擔，選擇手搖飲時除了要盡量降低熱量外，可選擇消暑效果佳又含有膳食纖維的愛玉、仙草、石花凍，因含水量高、糖分低，既可消暑又可解便秘，是小資女的首選。

許多民眾下午茶時間不免想來點有料的手搖飲，例如珍珠、布丁、椰果、芋圓等犒賞自己。「好食課」營養師林世航表示，若真想來點澱粉類配料也無妨，「但務必飲料選無糖，既可降低糖分攝取，也可享有不錯的口感。」

林世航表示，最健康的消暑食物當然是原型食物，例如瓜果類食物，但上班族趕上班前要先削切水果，不免困擾。「不過，果凍、膠體類例如愛玉、仙草、石花凍因含水量高，又有膳食纖維，消暑效果加乘。」

營養師建議，北海岸郊區常有店家販售石花菜，民眾可自行烹煮為石花凍，過程超簡易。（圖／報系資料照片）

小資女若想省下每日手搖飲支出，林世航建議，可到賣場購買大盒裝的仙草、愛玉等，因常無加糖，且價格遠低於手搖飲價格，對於重體態、省荷包的OL是頗佳的選擇。

一般在北海岸郊區可看到店家販售石花菜，再自行烹煮為石花凍，因過程超簡易。（圖／報系資料照片）

至於石花凍，目前市面上較少看見大盒裝，林世航建議，一般在北海岸郊區可看到店家販售石花菜，再自行烹煮為石花凍，因過程超簡易，上班族假日踏青時不妨順便採購，更為原型、價廉，是度過炎夏的好選擇。