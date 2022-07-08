安倍晉三遭槍擊 42歲嫌犯逮捕畫面曝光 11:322022/07/08 中時新聞網 郭宜欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 安倍晉三出席活動時遭槍擊。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本前首相安倍晉三今（8日）驚傳遭到槍擊，推特上也有許多民眾貼出現場影片與畫面，只見現場一陣混亂，安倍身邊的隨扈也一擁而上緊急將其送醫治療，日媒報導，安倍出現心跳驟停，嫌犯疑似是使用霰彈槍從背後攻擊，目前警方已經逮捕42歲嫌犯。 演説していた安倍晋三元総理大臣が撃たれた時の様子。 pic.twitter.com/BkzOZXAwxV— Mi2 (@mi2_yes) July 8, 2022 #安倍晋三安倍晉三演説中糟槍擊。胸部出血倒地。 pic.twitter.com/Hc8zHwxJvp— solitary (@solitar25913815) July 8, 2022 Stills of Shinzo Abe's alleged attacker being grabbed by security, via Asahi Shimbun (credit: 上田真美) #安倍晋三 pic.twitter.com/9OqA8o7G7r— Tom Bateman (@tomb8man) July 8, 2022 90歲員工竟開槍殺人 金融巨頭「大摩」爆槍擊案 內幕曝光 安倍遭槍擊 直升機送醫影片曝光！白襯衫上全是血跡 芝加哥國慶遊行遭槍擊 至少6死 #安倍晉三 #槍擊 #日本 #日本前首相 #安倍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豐田攜和泰車 推廣賽車運動 04:102022/07/07 財經要聞 路過而已！嗆日太挑釁 陸曝艦隊加強繞島有更大目標 15:502022/07/07 軍事 《國際經濟》日幣漏氣 央行估上調通膨、下修GDP 15:102022/07/07 財經 《國際經濟》通膨纏身 日執政黨頭殼抱咧燒 09:582022/07/06 財經 經典名著の文學館：綺麗文學的備忘錄 1 04:102022/07/07 藝文副刊 今早搶先衝日本！他興奮喊東京見 2.7萬人羨慕死 09:182022/07/07 生活 影》前日相安倍背後遭霰彈槍突襲送醫 心肺機能停止 10:542022/07/08 國際 日航七夕祈福許願 旅客：疫情趕快結束 19:372022/07/07 生活 甜美女星突閃嫁58歲天才漫畫家「差29歲父女戀」修正果 14:582022/07/07 娛樂 《國際社會》胸部中彈？ 前日相安倍奈良演說突倒地、傳心跳停止 11:382022/07/08 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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