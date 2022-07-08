日本前首相安倍晉三今（8日）驚傳遭到槍擊，推特上也有許多民眾貼出現場影片與畫面，只見現場一陣混亂，安倍身邊的隨扈也一擁而上緊急將其送醫治療，日媒報導，安倍出現心跳驟停，嫌犯疑似是使用霰彈槍從背後攻擊，目前警方已經逮捕42歲嫌犯。

Stills of Shinzo Abe's alleged attacker being grabbed by security, via Asahi Shimbun (credit: 上田真美) #安倍晋三 pic.twitter.com/9OqA8o7G7r — Tom Bateman (@tomb8man) July 8, 2022