儘管車用及工控產品訂單穩定，順德(2351)因消費性產品需求疲弱，下半年營運轉趨謹慎，日系外資及亞系外資同步維持順德「買進」評等，但目標價分別下修至150元及110元，不過受到台股反彈帶動，順德今天股價續彈。
通膨、升息持續衝擊終端市場，電子產業傳統旺季面臨高庫存調整壓力從消費性產品逐步漫延至NB/PC等領域，連伺服器都開始有雜音，在消費性產品訂單較去年同期大幅衰退約30%下，順德對下半年營運轉趨保守。
順德表示，目前車用及工控訂單穩定，預期車用產品營收可望年成長25%，但因消費性產品較去年同期衰退30%，對下半年營運造成衝擊，下半年恐難比上半年好，全年營收可望年成長10%。
雖然順德下半年營運轉趨保守，日系外資及亞系外資最新報告維持順德「買進」評等，其中亞系外資為反應PC及行動裝置需求放緩，將順德消費部分銷售額從低個位數成長下調至下降18%，並將2022/2023每股盈餘下調11%/15%，目標價由180元下調至110元。
日系外資表示，受到消費產品需求弱於預期，順德將今年營收成長下調至10%，我們將2022年到2024年每股盈餘下調1%到7%，維持「買進」評等，目標價由175元到150元。
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