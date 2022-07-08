消費者在重返工作和社交活動後仍然喜愛封城宅在家時的舒適風格，美國知品牛仔褲品牌Levi Strauss & Co上季商品大賣，再加上調漲產品價格，其上季營收獲利都交出了亮眼的成績單，並宣布提高季度股利，受此激勵，周四盤後股價上漲4.69%，報17.18美元。

稍早前在一般交易時段收漲3.86%。

Levi's公布第二財季（截至5月29日）營收年增15%，為14.7億美元，優於市場預期的14.3億美元。淨利年減23%，為4970萬美元，因提列暫停俄國業務相關費用6000萬美元。

經調整後，每股盈餘為29美分，優於市場預期的每股23美分。

該公司表示，上季美國市場營收年增17%，亞洲營收成長16%。

與同業一樣，Levi's為了因應原材料和人力成本飆升亦提高產品價格，但漲價對該公司產品的需求沒有造成太大影響，寬版牛仔褲（baggy jeans）等寬鬆衣物仍被搶購一空。

惟執行長Charles Bergh表示，包括Signature在內，Levi's旗下幾個品牌上季營收約下滑5%，反映出收入較低的消費者已經開始感受到通膨升高帶來的壓力。

不過，這些副牌只佔Levi's總營收的一小部分。

Levi's仍維持全年營收和獲利預測不變，並將季度股息提高20%，至每股12美分。