中華大學門口多名藍營支持者，手舉「五星級超跑市長」等標語。（王惠慧攝）

建功里長邱漢奇也帶來自製的奠儀花圈，到場聲援王鴻薇。（王惠慧攝）

國民黨台北市議員王鴻薇8日前往中華大學，要求校方立即調查新竹市長林智堅是否涉及論文抄襲。（范揚光攝）

國民黨台北市議員王鴻薇（左）8日前往中華大學，要求校方立即調查新竹市長林智堅是否涉及論文抄襲，校方代表總務長梁秋國（右）出面接受陳情。（范揚光攝）

新竹市長林智堅論文案延燒，台北市議員王鴻薇8日親自到中華大學遞交陳情書，並質疑校董李妍慧昨在林智堅臉書聲援是在護航，要求校方應於1個月內完成調查，中華大學總務長梁秋國接下陳情書後表示，會轉交校長，後續將依規定處理。

王鴻薇8日在國民黨新竹市長參選人林耕仁、議長許修睿及多名黨籍議員的陪同下，赴中華大學大門口遞交陳情書，王鴻薇指應比照中山大學，於1個月審完林智堅論文抄襲，賭上校譽清白，不要讓社會各界失望。

中華大學派出總務長梁秋國到校門口，接下王鴻薇的陳情書後，梁秋國僅低調表示，他沒有辦法代表校方發言，會把陳情書轉交校長，後續依規定處理，語畢後便快步離開。

王鴻薇認為，林智堅在中華大學論文涉抄襲更嚴重，因涉嫌侵佔國家財產，所以今天她來到中華大學，是希望校方能秉公處理，捍衛中華大學的校譽，並在調查委員會中，盡速調查論文是否涉及抄襲，若屬實則應撤回林智堅碩士學位。

昨中華大學聲明指出，將成立調查委員會，會在2個月內完成調查，但王鴻薇指出，相關規範寫得很清楚，原則1個月內要完成調查，必要時才得再延長1個月，她質疑為何中華大學要對外說，需要2個月完成？是想護航、包庇嗎？

王鴻薇也說，昨天中華大學才剛發新聞稿，將成立調查委員會，當天校董李妍慧就在林智堅臉書留言，要林智堅「衝衝衝」，她指李妍慧是民進黨發言人又是市議員，擔心校方無法秉公處理，並要求政黨退出校園，她指面對事實明確的抄襲，中華大學應在1個月內審查完成，不要讓社會失望。

8日上午中華大學門口也擠滿藍營支持者，手舉「五星級超跑市長」、「智堅為何說謊？」、「捍衛學術倫理全民挺王鴻薇」標語，建功里長邱漢奇也帶來自製的奠儀花圈到場聲援王鴻薇，林耕仁感謝大家到場支持，現場也高喊起「支持！凍蒜！」、「國民黨加油」力挺。