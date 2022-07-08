淡出演藝圈多年的姚元浩，最近以實境節目〈來吧！營業中〉重磅回歸，在劇中擔任主廚的他以廚收攏民心與人氣，整天枆在廚房裡揮汗掌杓的過程固然辛苦，就像美食一樣，要好吃全憑真材實料，不能光靠運氣與僥倖。近日他佩戴泰格豪雅（TAG Heuer）新款賽車表，透露他對賽車運動的熱愛不下於美食，玩賽車是繼美食之外的另一項興趣與專長。

姚元浩身穿深藍色西裝演繹泰格豪雅Monaco紫色表盤計時碼表，猶如總裁上身。（TAG Heuer提供）

姚元浩以深藍色西裝演繹泰格豪雅Monaco紫色錶盤限量計時碼表， 舉手投足間展現霸道總裁的尊貴氣質，男人味十足，喜愛賽車運動的姚元浩也以大地色系休閒裝詮釋同款腕表，渾身散狂野不羈的時尚風情，又是全然不同的雅痞休閒品味。

姚元浩熱愛賽車，玩車玩了20年，甚至還擁有兩支車隊，他隨身佩戴腕表，不管是賽車場上分秒必爭的競速，或是廚房裡掌控烹調時間，都需要十足精準的計時，因此一只具備計時碼表功能的賽車表，既彰顯身份又十分實用，是他的最愛。

泰格豪雅傳奇Monaco系列今年換上新色，新款泰格豪雅Monaco紫色表盤限量計時腕表限量500只，配置Heuer 02自製自動上鍊機芯，表面首次採用尊貴的紫色，盡顯非凡的王者氣質，表面從中央向外、由淺至深的漸層變色，彰顯製表工藝的精緻細膩。

泰格豪雅即日起至7月底於台北101專賣店上除了展售年度新款腕表外，還推出Monaco骨董腕表展，獨特的方形表盤從70年代演變至今，一窺世界賽車史的演進。