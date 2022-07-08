金馬影后林青霞位於香港飛鵝山的42億凌晨豪宅發生大火，消防員獲報到場救火，疏散20多位工作人員，所幸無人傷亡，火災發生當下，林青霞和家人也不在該住所，由於火勢過於猛烈，直到今早8時40分才終於撲滅。

根據《香港01》報導，林青霞位於飛鵝山的豪宅凌晨發生大火，由於火勢猛烈，波及至天台位置，消防處到場後將火警升為三級，除了派出2隊煙帽隊及開動2條喉灌救，也出動坍塌搜救專隊及煙火特遣隊」（CFBT）到場，過程中協助18人疏散，雖然無人傷亡，但有目擊者看見傭人手抱寵物犬逃生，場面相當驚險，這場大火從凌晨燒至早上8時40分才撲滅，歷時8小時左右。

金馬影后林青霞豪宅發生大火，消防員獲報到場疏散20多位工作人員。(東網)

金馬影后林青霞豪宅火勢猛烈，從窗內冒出火光濃煙沖天 。(東網)

「煙火特遣隊」（CFBT）屬消防處建築物火警救援專家，主要是到火場評估風險，只要火警升至三級，就得奉命出動，須以兩人一組與煙帽隊進入火場，除了搜索救人及尋找起火點，也得評估火勢及現場狀況是否會造成閃燃、塵爆等風險，如火警現場有迫切需要，也會進行滅火工作，而戴上的橙色頭盔純粹為識別用，款式與煙帽隊所用的黃色頭盔毫無差異。

由於火警發生時刻接近凌晨時分，起火處為二樓房間，加上當時屋內傭人均非在工作時間，起火原因格位引發外界好奇，至於詳細起火原因，還有待香港警消調查中。