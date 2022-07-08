晶圓代工龍頭台積電(2330)近日股價自近20月低點反彈，續昨（7）日強彈5.05％後，今（8）日續開高走揚2.84％至470.5元，市值重返12兆元之上。而美系外資出具報告力挺，看好台積電營運將逆風前行，對此恢復追蹤、給予「買進」評等及目標價650元。

美系外資表示，雖然近期鑒於市場需求疲弱，將明年全球半導體展望調降至衰退4％，但台積電明年本益比估值仍令人信服。鑒於預期在熊市情境下對獲利影響為8～38％，美系外資認為台積電股價下行空間有限，且股價從高點拉回37％已過度反應。

美系外資指出，先進製程基於稀缺性，明後2年產能將維持吃緊。儘管部分成熟製程產能供需可能鬆動，但台積電因擁有專業特製產品應具韌性。

而英特爾擴大外包是晶圓代工業的一大勝利，美系外資預期英特爾對台積電今年營收貢獻約2％，明後2年將分別提升至4％及7％，並看好台積電以其技術領先地位，可保有英特爾成為公司長期客戶。

美系外資預期台積電在半導體前後端均超越所有同業。在前端，台積電擁有一流技術、強大的客戶支持和最大量的極紫外光（EUV）工具設備，在環繞閘極（GAA）技術中維持領先地位，預期至2025年下半年可望貢獻台積電營收達逾10％，並提升長期毛利率。

此外，台積電在後端透過擴展先進封裝產品（3DFabrics）向前整合供應鏈，以增加客戶黏著度與各客戶／晶圓含量平均售價（ASP）。隨著採用滲透率提升，先進封裝營收年複合成長率（CAGR）高達28％。

整體而言，美系外資認為台積電股價在整體產業周期中更具韌性，且在股票收益、平均售價增加及經濟數位化支持下，表現將優於同業及市場。對此恢復追蹤台積電，給予「買進」評等及目標價650元，意味隱含上漲49％潛力。