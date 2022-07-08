台股這陣子在籌碼多殺多下加速破底，恐慌性賣壓出籠，本周(7/6)一度跌破萬四關卡，短線市場較不理性。法人分析，台股先前連日重挫後出現融資斷頭賣壓，目前上市融資維持率約在140%附近，創近一年新低，但過往當融資維持率跌落130~150%以下時，指數通常亦來到低點附近，台股籌碼面在融資減少下有利趨於穩定。而昨日(7/7)股市站回萬四，今早(7/8)也開紅盤，法人建議，此時宜從高息股或高息基金切入，具有2優勢：一、利用其不錯的股息作下檔保護，市場波動大時抗跌，二、待股市回歸基本面後也能順勢跟漲。

台股目前預估本益比約11倍，低於過去5年平均之15倍，且殖利率超過4%，投資價值逐漸浮現。建議投資人可從市面上的高股息基金入手，獲取更好的股息收益率。

國泰台灣高股息基金經理人莊雅婷指出，台股向來與美股連動，觀察歷史經驗，美股標普500指數從1954年迄今，計有9次大跌、平均跌幅約36%，以及8次小跌、平均跌幅約2成，此次美股下跌非經濟大幅衰退所造成，預期應仍屬小跌走勢，也就是台股再下探的空間有限，投資人不需過度悲觀。

再觀察全球各類型股票基金表現，今年高股息及價值型基金相對受資金青睞，資金呈現淨流入，其中高股息基金今年上半年(截至6/30)累計回檔不到1成，相對成長股的下挫逾27%來得抗跌許多。2022年受高通膨及貨幣政策影響市場波動明顯放大，此時較穩定的台股市場及具高殖利率保護的高股息類股，有望成為高震盪時代的資金避風港。