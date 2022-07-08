櫃檯買賣中心修正「永續發展債券作業要點」，建立可持續發展連結債券(Sustainability-Linked Bond, SLB)櫃檯買賣制度，並自111年7月8日起公告實施。

為協助企業達成永續發展目標，邁向淨零碳排及永續轉型，並擴大我國永續發展債券商品範疇，櫃買中心修正「永續發展債券作業要點」，建立可持續發展連結債券(Sustainability-Linked Bond, SLB)櫃檯買賣制度。

櫃買中心表示，SLB是近年國際市場上最熱門的新種永續發展債券商品，其資金運用彈性靈活之特點，能有效協助更多元化的發行人從永續金融市場募集資金，亦提供投資人更多樣化的責任投資選擇。櫃買中心指出，發行人發行SLB，應於發行前訂定SLB計畫書並由評估機構出具評估報告，再向櫃買中心申請SLB資格認可及櫃檯買賣；債券發行後，發行人應至少每年揭露一次發行後報告並經評估機構驗證，以利投資人追蹤發行人之永續表現。

櫃買中心指出，此次建立之SLB櫃檯買賣制度與過往綠色債券、社會責任債券及可持續發展債券不同，資金用途不受限於環境或社會效益投資計畫，而是透過訂定可持續發展關鍵績效指標(KPI)和可持續發展績效目標(SPT)，以及連結至債券本息支付條件等機制，來確保發行人將永續發展納入其經營決策及商業模式中；例如美國半導體公司亞德諾(ADI)發行SLB，設定SPT為2025年底溫室氣體排放量(KPI)較2017年底減量27%，若目標未達成，則其後三年之票面利率增加30 bps，以此向市場投資人傳達降低碳排的永續決心與目標。

有關SLB制度內容及相關申請書件，請詳見櫃買中心永續發展債券資訊專網(www.tpex.org.tw/web/bond/sustainability)。另外，櫃買中心將於111年7月14日線上舉辦SLB櫃檯買賣制度宣導說明會。