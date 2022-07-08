雖然防疫商品熱潮退去，但受惠年中慶和OMO活動成效，杏一(4175)6月營收持續突破6億元，為6.39億元，較去年同期成長7.26%，第2季營收達20.46億元，創單季歷史新高，季成長27.73%，上半年營收為36.55億元，年增率提高14.88%。

杏一指出，6月後快篩商品搶購潮逐步減緩，雖然防疫商品熱潮退去，但受惠年中慶等活動推升營收維持高檔，7月推出獨家代理德國「medi」輔具來台10周年回饋活動、丹麥原裝進口的「ABENA」紙褲、私密潔浴露品牌月，以及全台首張健康照護儲值卡回饋20%活動。

杏一說，受新冠肺炎疫情影響，防疫商品需求量大增，但對醫療通路而言，醫材、保健食品和營養品等才是會員主要需求商品，杏一將以不斷嚴選新品和獨家活動回饋消費者。在7月多重活動中，以德國獨家代理的「medi」輔具、護具等75折活動最為吸睛，另外還有包含成人、兒童紙褲，以及私密潔浴露，因高品質長期獲好口碑，7至8月特別舉辦品牌月活動，都將有利營運表現。