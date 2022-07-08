安倍晉三遭到槍擊，白襯衫上全是血跡。（圖／美聯社）
安倍晉三遭到槍擊，白襯衫上全是血跡。（圖／美聯社）

日本前首相安倍晉三遭槍擊，42歲嫌犯疑似從背後持霰彈槍攻擊，警方隨後更正為手槍，安倍當場倒地不起，如今送醫畫面也跟著曝光，只見安倍的白襯衫上面有斑斑血跡，嫌犯當場就遭到逮捕。

安倍遭到槍擊後，現場陷入一片混亂，42嫌犯當場遭到壓制，稍晚日媒曝光槍手是40多歲的山上徹也，當場因涉嫌謀殺未遂被捕，目前正在調查詳細情況，據現場目擊者表示，當時聽到兩聲槍響，安倍即流血倒地。

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