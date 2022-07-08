日本前首相安倍晉三遭槍擊，42歲嫌犯疑似從背後持霰彈槍攻擊，警方隨後更正為手槍，安倍當場倒地不起，如今送醫畫面也跟著曝光，只見安倍的白襯衫上面有斑斑血跡，嫌犯當場就遭到逮捕。
安倍遭到槍擊後，現場陷入一片混亂，42嫌犯當場遭到壓制，稍晚日媒曝光槍手是40多歲的山上徹也，當場因涉嫌謀殺未遂被捕，目前正在調查詳細情況，據現場目擊者表示，當時聽到兩聲槍響，安倍即流血倒地。
日本前首相安倍晉三遭槍擊，42歲嫌犯疑似從背後持霰彈槍攻擊，警方隨後更正為手槍，安倍當場倒地不起，如今送醫畫面也跟著曝光，只見安倍的白襯衫上面有斑斑血跡，嫌犯當場就遭到逮捕。
安倍遭到槍擊後，現場陷入一片混亂，42嫌犯當場遭到壓制，稍晚日媒曝光槍手是40多歲的山上徹也，當場因涉嫌謀殺未遂被捕，目前正在調查詳細情況，據現場目擊者表示，當時聽到兩聲槍響，安倍即流血倒地。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。