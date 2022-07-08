近年只要主打回憶殺的作品往往都能吸引到一波票房，一代神作《灌籃高手》1990年起開始發布，去年作者漫畫家井上雄彥宣布將推出電影版，昨(7日)前導19秒預告全球首度曝光，立刻引來上百萬名網友朝聖觀看，有人感動認為過去的青春回來了，但也有人認為電影版明顯和漫畫版畫風不同，嘆氣表示還是比較喜歡以前的畫風。

自1990年起連載至1996年的《灌籃高手》，內容講述主角櫻木花道一開始為了心儀的對象赤木晴子加入籃球隊，之後在過程中體驗到運動及友情的精神，進而蛻變改變自我的故事，光是漫畫就在日本銷量突破1.2億本。而去年初《灌籃高手》的作者井上雄彥在推特上無預警證實要將《灌籃高手》改編成電影版送上大螢幕，雖未交代是拍攝哪部分的劇情，或者是否是真人版，但隨即掀起大批粉絲轉發期待。

赤木剛憲。（圖／翻攝自東映アニメーション公式YouTubeチャンネル Youtube）

映画『THE FIRST SLAM DUNK』特報【2022.12.3 公開】

昨電影公司釋出第一波預告片，宣告《灌籃高手》將於12月3日在日本上映，片名為《THE FIRST SLAM DUNK》，預告中先是看到櫻木花道頂著平頭造型，接著其他主角宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲一一出現，引來網友猜測從片名來看可能只是電影版的第一集，之後會有續集，而片中湘北隊穿的是客場紅色球衣，未見對戰對手，也引來猜測是否是翻拍漫畫最終章，對上山王工業的部分。

三井壽。（圖／翻攝自東映アニメーション公式YouTubeチャンネル Youtube）

宮城良田。（圖／翻攝自東映アニメーション公式YouTubeチャンネル Youtube）

流川楓。（圖／翻攝自東映アニメーション公式YouTubeチャンネル Youtube）

見此，網友評價兩極，有人留言說：「我的生命的一部分又回來了」、「這19秒我們等了多少年」、「小時候很喜歡這部動漫，現在我已經31歲了，我感到很興奮」、「希望同時在拉丁美洲上映！」，但也有人發現畫風變了，說：「大家都上了美肌濾鏡」、「有夠韓的風格」、「覺得用這種CGI製作的動畫沒什麼靈魂」、「當代動畫風格實在無法呈現出那種揮汗淋漓的感覺」。