桃園市中壢區一名外送員近日騎車行經普義里一處平交道時，疑似為搶快，警鈴響起後仍要硬闖，豈料連人帶車被卡在柵欄內，火車還因此緊急煞車，列車長下車幫忙拉起柵欄，讓他退出平交道外。雖未發生事故，仍違反道路交通管理處罰條例將開罰。

鐵警局說明，4日晚間6時許接獲民眾通報，稱有一名外送員騎士暫停在平交道柵欄內，值班員警立刻聯絡正疾駛而來的台鐵2243車次司機員，為避免撞擊只好緊急煞車。

從現場畫面可見，當時警鈴已響起，外送員仍想闖過平交道，他暫停在鐵軌旁東張西望一番後，下秒柵欄就放下，還壓到車上的外送箱，不久後台鐵列車長特別下車，替他拉起柵欄，讓其退至平交道外。

鐵警局表示，該名外送員違規屬實，已依道路交通管理處罰條例第54條第3款予以舉發，將處1.5萬元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1年，接受交通安全講習。同時也呼籲用路人，行經平交道時應減速慢行切勿闖越。