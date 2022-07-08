聯準會6月會議紀要與重要決策官員的談話暗示7月之後升息力道可能放緩，隔夜美股主要指數勁揚，惟周五香港股市早盤漲幅收斂，恆生指數開漲1.47%，但目前僅小漲0.3%，報21708.24點。國企股(H股)目前近持平，報7541.05點。
恆生科技股指數目前上漲0.75%。蔚來漲6.2%，表現最佳。海爾智家跌2.8%，表現最疲弱。
新能源車概念股隔夜在美股的表現強勁，受此提振，除了蔚來之外，小鵬汽車目前亦上漲2%，惟理想汽車目前跌1.4%。中國商務部周四暗示可能擴大電動車的租稅優惠，以提振相關需求。
阿里巴巴目前漲3.8%，開盤時上漲4.5%，報122港元，創下逾4個月新高。
美國10年公債殖利率站回3%，帶動銀行股走高，匯控漲逾1%。
中國能源局宣布將加速推進可再生能源的重大工程，新能源股協鑫科技稍早前漲3%，信義光能漲2.3%，目前漲幅已經縮小。
晶片股全面走高，中芯目前漲0.8%，華虹半導體漲3%，上海復旦漲1%，隔夜美國科技股氣勢大振，加上三星電子獲利報喜，帶動費城半導體指數大漲4.5%。
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